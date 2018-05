ROMA – Marco Tardelli è gelosissimo. Lo confessa Myrta Merlino a Un giorno da Pecora, su Radio Rai 1. La conduttrice di L’Aria Che Tira, in onda tutti i giorni su La7, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è stata ospite della trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Ad un certo punto si è parlato di relazioni amorose e la Merlino non ha nascosto di essere spesso preda dei furenti attacchi di gelosia del suo compagno, l’ex calciatore Marco Tardelli.

“Tardelli? È gelosissimo, è geloso in assoluto, è un uomo possessivo”. Le spia il telefonino?, le domandano i conduttori: “No, queste sono cose misere, ma è geloso”. E allora come manifesta la sua gelosia? “Lo dice, e lo dice anche agli altri: stai attento, non ti avvicinare che sono gelosissimo!”.

L’ultimo episodio risale a “l’altra sera a cena: “Nel salutarmi – racconta la conduttrice – una persona mi ha dato un bacio, ma ci siamo girati dalla stessa parte e quindi il bacio ce lo siamo dati un po’ meno sulla guancia”. E l’ex campione del mondo come l’ha presa? “Gli ha detto come ti permetti, io ti ammazzo! Io ho cercato di dirgli che era stato un errore e lui mi ha risposto ‘ma che errore!'”.