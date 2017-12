MILANO – Il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto di Nadia Toffa dopo il malore che l’ha colpita lo scorso 2 dicembre a Trieste.

L’inviata de Le Iene è stata fotografata dai paparazzi del settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini a Milano, in corso XXII Marzo, mentre, in compagnia della madre e di un autore del programma Mediaset, andava dal parrucchiere.

Nelle prime foto la giovane conduttrice bresciana appare con un cappellino in testa, mentre, uscita dal parrucchiere, ha il solito taglio e colore di sempre.

La giovane inviata de Le Iene lo scorso 2 dicembre si trovava per lavoro a Trieste, in un albergo del centro, quando si è sentita male e ha perso conoscenza. I soccorsi del 118 l’hanno portata d’urgenza in ambulanza all’ospedale Cattinara, dove era stata ricoverata nel reparto di rianimazione, dove le era stata diagnosticata una non meglio precisata “patologia cerebrale”. Quindi era stata trasferita all’ospedale San Raffaele di Milano.

Dimessa dal San Raffaele pochi giorni fa, adesso la conduttrice è stata immortalata in buona forma da Chi.