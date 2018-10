ROMA – “Ma state tranquilli, tanto finirà presto all’obitorio”. E’ l’ennesimo, vergognoso, attacco social a Nadia Toffa, già finita nel mirino del web la settimana scorsa dopo la pubblicazione del libro, ‘Fiorire d’inverno’, in cui la iena racconta come è riuscita a “trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il cancro, in un dono”.

Stavolta, però, la Toffa non ha esitato a pubblicare sul proprio account Twitter il commento di un suo hater. Prima la ha ringraziato “la signora Maria”, che si era complimentata per il ritorno in tv. Poi si è rivolta al detrattore che aveva invocato l’obitorio: “E’ probabile dato che ho un cancro” ha risposto Toffa.

In pochi minuti il post ha raccolto tantissimi messaggi di solidarietà. “Piccola combatti”, “forza Nadia”, “non ti arrendere” scrivono in molti. E tra i commenti spuntano anche quelli di Laura Pausini e Rita Dalla Chiesa, che invitano Toffa a ignorare la cattiveria gratuita dei suoi hater.

Nadia Toffa non si scoraggia: “Dilagante tanta invidia sociale e rancore o forse frustrazione – sottolinea tra i commenti -. Non avrà di meglio da fare che augurare la morte agli altri”. Infine aggiunge: “Gli auguro di vivere a lungo. Perché avrà di certo una vita frustrante. Meglio rimanga qui”.