Nadia Toffa, dopo le critiche ricevute dai follower che l'avrebbero accusata di far gestire i social da qualcun altro e di mentire sul suo stato di salute, avrebbe deciso di replicare attraverso un vero e proprio sfogo su Instagram. "Avete rotto i quaglion", ha commentato esasperata.

Nei giorni scorsi l’inviata e conduttrice de Le Iene, era stata incolpata di far gestire i profili social da una terza persona, dal momento che spesso non era lei a scattare le foto. In quel caso la Toffa aveva risposto: “Incolpate mia mamma. Ama sua figlia e le fa le foto. No problem. Uno può pensarla come vuole. Ma perché dovrebbe essere qualcun altro a scrivere per me?”.

Nadia inoltre sarebbe stata accusata anche di mentire sul suo reale stato di salute. Infatti, dopo il grande spavento per il tumore, avrebbe tranquillizzato i suoi fan. E si sarebbe detta pronta a tornare in tv a settembre. Ma qualcuno non ci avrebbe creduto e l’avrebbe accusata di mostrarsi sorridente solo per nascondere la verità. A questo punto la Iena non ci avrebbe visto più e avrebbe risposto per le rime ai follower criticoni: “Ma la smettete di rompere con questa storia? Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi”.