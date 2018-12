ROMA – Continua la battaglia della conduttrice e inviata de Le Iene contro il tumore. Nadia Toffa non perde mai il sorriso, anche se la Vigilia di Natale deve passarla in ospedale per la chemio, come fa sapere sui social dove ha pubblicato una foto proprio mentre fa la terapia.

“Ciao miei cari – ha scritto nel post – Alla Vigilia di Natale sono in ospedale a fare la chemioterapia. Ringrazio i medici e gli infermieri che nel giorno più speciale e familiare dell’anno sono qui per noi malati. Buon Natale amici. Vi voglio bene. E comunque stamattina sono arrivata vestita elegante perché oggi è comunque un giorno speciale e va celebrato al meglio! Buon Natale di cuore”.

Tanti gli auguri e i messaggi di affetto dei follower, accanto a lei ormai da un anno in questa battaglia.