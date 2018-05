Natalie Weber, lady Zarate: “Guardiamo i film a luci rosse per…”

ROMA – Natalie Weber, lady Zarate, smentisce le voci di crisi:

"Non siamo in crisi. In un programma mi hanno chiesto se Mauro fosse geloso. Ora che è al Vélez, ho voluto riprendere il mio lavoro. Ma non è un giocatore polemico e non gradisce i media, l'esposizione … non siamo in crisi. Mauro è geloso, ma si controlla bene. E' abituato al fatto che mi mandino messaggi. Anche io sono gelosa perché gli scrivono messaggi con gli stessi toni. Ma ognuno di noi sa cosa deve fare. Mauro mi scrive messaggi piccanti ma va bene per mantenere vivo il fuoco della coppia".

Poi Natalie si lascia andare a confessioni molto intime:

“Ho delle fantasie sessuali con David Beckham. Mauro lo sa… lui mi dice che è un figo. Mi darebbe il permesso. A Mauro darei il permesso con Celeste Cid. E’ la ragazza più bella dell’Argentina. Ma tutto rimane nella fantasia… Con Mauro guardiamo film porno, ci motiva. Il mio luogo preferito dove fare sesso è la doccia”.

(foto Instagram)