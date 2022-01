Natasha Simonini è morta, la protagonista dei compleanni di Bambola Star aveva 34 anni

È morta Natasha Simonini, icona del mondo LGBT+. Avrebbe compiuto fra pochi giorni 35 anni. La notizia è arrivata tramite Katuxa Close, sua amica nonché l’annunciatrice ufficiale dei celebri video dove era protagonista. Al momento sono ignote le cause della morte.

In queste ore successive alla notizia del decesso di Natasha Simonini sono molti gli omaggi e i ricordi pubblicati sui social da amiche e persone vicine alla 34enne, così come quelli di chi ha potuto conoscerla proprio per la viralità dei video di cui è protagonista sui social.

Chi era Natasha Simonini

Natasha Simonini è nota soprattutto come una delle protagonista dei compleanni di Bambola Star, evento che per anni si è tenuto a Torre del Lago, vicino Viareggio. Negli anni l’evento è diventato un cult, caratterizzato da video circolati sul web che sono diventati virali, da cui è derivato un lessico specifico e parole comprensibili solo se contestualizzate in relazione alla clip in cui è proprio Katuxa Close, conduttrice della serata, ad accoglierla al compleanno di Bambola Star.

Natasha Simonini, il famoso video divenuto virale

Era diventata famosa in occasione del compleanno del 2011 di Bambola Star. Nel 2020 Katuxa era stata intervistata e nell’occasione aveva parlato così di Natasha Simonini: “Sono rimasta in buonissimi rapporti con Bambola Star e con Natasha Simonini. Sono due persone per me molto speciali, due persone di grande valore, sono due grandi amiche”.

Nel video virale, si vede Katuxa annunciare così l’amica: “Vedo che sta arrivando da luntano un’altra djiva, sto parlando di lei, Natasha Simonini che ora è appena arrivata nel nostro tappeto rosso. Natasha, bonasera Natasha”. Quindi la replica: “Bonasera Katuxa”, prima che Katuxa chiedesse a Nathasa Simonini cosa augurasse alla grande diva, e lei ha replicato: “Io auguro tanti auguri, tanta felicità e che questo si ripita ripita per multo multo tempo”.

La Close aveva risposto a sua volta: “E te come tutti gli anni vieni sempre bellissima dai una sfilata qui per noi su questo tappeto rosso perché quest’anno questo tappeto è per voi, le stella della serata. E la festa è per noi. Ti vedo diversa, sei più bela”. Prima di congedarsi con Un bacio bambola, molta felicità”.