ROMA – Dopo la paura, ora è il momento della rabbia per Nathalie Caldonazzo. La showgirl del Bagaglino si trova ancora ricoverata in ospedale, al policlinico romano Gemelli, dopo l’incidente di giovedì 19 aprile, quando è stata travolta per strada vicino a piazza Monte Grappa, nel quartiere romano di Prati.

“E ora mi trovo inchiodata in un letto con varie fratture e una rabbia dentro per chi mi ha fatto questo che non si può immaginare…”, si è sfogata Nathalie in un video postato su Instagram.

“Fuori c’è il sole ma io non posso uscire – spiega ancora la showgirl – e come me tante altre persone perché in ospedale sembrava un bollettino di guerra era un viavai incredibile di ragazzi con codice rosso. E lì ti rendi conto di quanto in un attimo può cambiare tutto e lo devi accettare e sei solo con te stesso con una rabbia dentro che spaccheresti tutto… Godetevi la vita, il sole, un abbraccio, una corsa al mare e non lamentatevi più”.

Caldonazzo era stata ricoverata giovedì in codice giallo ed è tuttora sotto osservazione dopo aver riportato alcune fratture sparse e diversi lividi sul volto.