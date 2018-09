ROMA – Nathalie Guetta, la sorella attrice del dj David Guetta, nota al grande pubblico per il ruolo nella serie Tv Don Matteo, si sfoga: “Ad oggi non sono una moglie, non sono una madre, non ho nulla. Non mi è rimasto più niente”.

Ospite del programma Vieni da Me, l’attrice francese parla della sua vita, dagli inizi negli spettacoli circensi francesi all’arrivo in Italia nella celebre fiction di Rai 1, del rapporto con il fratello David (famoso DJ internazionale) e del suo sogno, ormai irrealizzabile secondo lei, di avere una famiglia.

Nel 2007 la Guetta aveva sposato un cubano molto più giovane di lei con il quale era rimasta per 5 anni. Poi la separazione: “Sono una signora di mezza età, forse terza età. Un’attrice e una buona amica. Purtroppo oggi ho solo questo”.