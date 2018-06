ROMA – Strage di migranti nel Mar Egeo: nove sono annegati dopo che il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche. Delle vittime, sei erano bimbi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo riferisce l’agenzia di stato turca, Anadolu.

In base a quanto si è appreso, il motoscafo ha registrato un’avaria nel distretto di Demre, nel golfo di Antalya, capitale del turismo della riviera turca. Cinque persone sono state tratte in salvo e una è tuttora dispersa. Le vittime sono due uomini, una donna e sei bambini.

In base a quanto riferisce l’agenzia Dogan, i migranti stavano cercando di raggiungere l’Europa anche se la meta precisa non è nota. L’approdo in un paese Ue più vicino alla loro rotta è la piccola isola greca di Kastellorizo, di fronte alla cittadina turca di Kas.

Le identità e la nazionalità delle vittime non sono state rese note.