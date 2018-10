ROMA – Neymar è tornato single. Lo ha confermato la stessa (ormai ex) fidanzata Bruna Marquezine: “Ci siamo lasciati ed è stata una decisione prevalentemente sua. E non è stato un trauma. Tra me e Neymar esiste ancora rispetto e sicuramente rimarrà tra di noi l’affetto e la condivisione di tanti bei momenti vissuti insieme”.

Bruna e l’attaccante del PSG si erano messi insieme per la prima volta nel 2013, poi si erano ripresi e rilasciati varie volte. Dal 2017 facevano coppia fissa.

Negli ultimi tempi in molti avevano parlato di diversi problemi per la coppia. Si è parlato addirittura di divergenze politiche, perché Neymar e la sua famiglia hanno sempre manifestato simpatia per il candidato di estrema destra Jair Bolsonar mentre Bruna è schierata per il movimento opposto. “No, non è stato un problema politico tra noi, c’è stato altro. Ma sono serena” dice Bruna Marquezine.