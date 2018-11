ROMA – L’ex tentatrice di Temptation Island Carolina Schiavi è stata paparazzata con Niccolò Bettarini. I fotografi del settimanale “Chi” hanno sorpreso i due ragazzi mentre cenavano romanticamente in un ristorante di Milano.

Secondo mamma Simona Ventura, i due si sarebbero conosciuti quest’estate in Sardegna e si starebbero frequentando da alcune settimane: “Mio figlio è bello come il sole. Speriamo sia quella giusta. Ma lui sa dosarsi e donarsi e poi in questo momento gli fa un gran bene”. Simona Ventura si riferisce alla tragica esperienza che ha coinvolto Niccolò quest’estate, quando è stato accoltellato a seguito di una lite fuori da un locale milanese.