ROMA – Tramite le domande di Instagram, sembra che Niccolò Presta, il figlio del marito di Paola Perego, Lucio, ha rivelato di non andare troppo d’accordo con la conduttrice.

Alla domanda “com’è il tuo rapporto con la Perego?”, infatti, lui risponde con un secco: “Pessimo”. La spiazzante rilevazione sui rapporti tra i due è stata lanciata dal giovane su Instagram.

“Che rapporto hai con Paola Perego?”, chiede un utente. Ed ecco la risposta di Niccolò Presta: “Pessimo. Buongiorno e buonasera quando siamo di buon umore”. Niccolò non nasconde nulla, ma questo forse non farà piacere a papà Lucio e alla conduttrice. E se gli viene chiesto come considera la conduttrice, (“la vedi come una seconda mamma?”) il giovane replica togliendo ogni dubbio: “Ero sicuro che mi avresti fatto questa domanda. Ti rispondo. NESSUNA persona può sostituire un genitore che non c’è più. Per il resto… beh credo di aver risposto prima”.