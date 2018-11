ROMA – “Sono adulti. Sono in grado di prendere le loro decisioni. Hanno scelto Scientology e come madre è compito mio amarli”, così Nicole Kidman parla di Isabella e Connor, i figli adottati con l’ex marito Tom Cruise. Lo fa in una intervista per il magazine australiano “Who”: “So al 150 per cento che rinuncerei alla mia vita per i miei figli, perché quello è il mio scopo”.

“Anche i miei figli con Cruise fanno parte di Scientology”, dice la Kidman. Ma non c’è dubbio che come madre Nicole soffra per non poterli vedere spesso e tuttavia ci tiene a sottolineare: “Sono un esempio di tolleranza ed ecco cosa penso: indipendentemente da ciò che fa, un figlio deve ricevere amore e sapere che un genitore è sempre disponibile a offrirgliene” e aggiunge: “È un aspetto importante. Sarebbe sbagliato eliminarlo dalla relazione con i figli, da qualsiasi relazione, in ogni famiglia. In quanto genitori, è nostro compito donare loro il nostro amore incondizionato”.