Nicole Minetti annuncia l’imminente apertura di un profilo privato su Instagram “per tutti quelli che volevano OnlyFans“, piattaforma famosa per i contenuti a luci rosse. L’ex consigliera regionale in Lombardia, protagonista delle cene di Arcore, annuncia ai suoi follower l’apertura del suo nuovo profilo che, da come scrive lei, dovrebbe essere vietato ai minori di 18 anni, su Instagram.

Nicole Minetti, profilo privato su Instagram ma niente OnlyFans

Nicole Minetti ha già un suo profilo su Instagram (@realnicoleminetti) seguito da poco più di 38mila follower, dove condivide scatti piccanti. Da ieri però, dopo l’annuncio del suo nuovo profilo, di scatti ne rimane solo uno, datato 12 febbraio. Forse la famosa igenista dentale ha voluto “pulire” il suo vecchio profilo per dar seguito a quello nuovo, che si annuncia più bollente. Ma niente OnlyFans.

La fine della storia tra Nicole Minetti e Giuseppe Cruciani

L’ultima foto che i follower si ricordano di Nicole Minetti e che ancora gira su Instagram, è una foto è fatta con una prospettiva dal basso e inquadra il lato B dell’ex politica al mare su una spiaggia. Ora però i follower più accaniti, sono in attesa delle nuove immagini. E c’è chi giura che forse l’ha fatto dopo la rottura con Giuseppe Cipriani. Era molto tempo che la classe 85 non compariva sui giornali ed era lontana dall’occhio indiscreto dei paparazzi. La loro storia è durata 4 anni e non si conoscono i motivi che hanno spinto alla rottura.