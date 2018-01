ROMA – Nicole Minetti è sempre più impegnata tra viaggi di piacere e serate in consolle in giro per il mondo.

L’ultima tappa dell’ex igienista dentale è stata Punta del Este in Uruguay, dove nel giorno dell’Epifania si è potuta esibire come dj nella serata Psychedelic trip accanto a grandi nomi del mondo del divertimento notturno.