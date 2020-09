Nicoletta Mantovani ha sposato Alberto Tinarelli

Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti, si è sposata. La manager ha giurato amore eterno ad Alberto Tinarelli, suo nuovo compagno.

Nicoletta Mantovani, 50enne vedova di Luciano Pavarotti, si è sposata a Bologna con Alberto Tinarelli 52, dirigente d’azienza e consulente per una società di servizi finanziaria.

La coppia ha detto “sì” nella Basilica di Sant’Antonio da Padova, per i bolognesi è l’Antoniano, dopo soli nove mesi di fidanzamento.

Presenti alle nozze circa 150 invitati, tra cui molti vip.

Alla festa in una villa top secret hanno partecipato il cantante Nek, il flautista Andrea Griminelli e la stilista Rossana Redondo, Lorenzo Licitra, Anna Maria Bernini, Marvi De Angelis ed esponenti del mondo imprenditoriale bolognese.

Nicoletta era accompagnata dalla figlia Alice, 17 anni – avuta con Pavarotti, morto di cancro al pancreas nel 2017 a 71 anni – e dai genitori Gianni e Gianna Mantovani.

Il vestito della sposa, color ghiaccio, era in pendant con quello indossato dalla figlia Alice.

Un anno fa, la Mantovani aveva ammesso con il Daily Mail che non ci sarebbe “mai stato nessun altro” nella sua vita. “Un solo grande amore nella vita è abbastanza”.

Ma dopo essere stata presentata ad Alberto dalla scrittrice Grazia Verasani, tra i due sarebbe scattata una “scintilla istantanea” e hanno trascorso insieme il lockdown.

“È stato subito amore. Siamo molto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per un folle desiderio di farlo”. (Fonte: Daily Mail)