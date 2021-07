È nato Tommaso, il figlio di Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta. Il calciatore della Roma, questa mattina non presente all’allenamento mattutino, si è infatti recato a fare visita al figlio e alla madre del bambino, con la quale ha avuto una relazione che si è chiusa malamente diversi mesi fa. Zaniolo infatti, dopo la rottura, aveva spiegato di non sentirsi pronto a portare avanti una relazione e formare una famiglia, ma allo stesso tempo aveva garantito che si sarebbe assunto tutte le responsabilità di padre.

Sara Scaperrotta attacca Nicolò Zaniolo

Pochi giorni fa la ragazza attraverso un post su Instagram non è riuscita a nascondere un certo risentimento per la scelta di Zaniolo di interrompere la relazione con lei nonostante la gravidanza in corso.

Lo sfogo di Sara Scaperrotta

“Tommaso è frutto dell’amore di due persone – ha scritto la neomamma – . È stato voluto, cercato, desiderato e la scoperta del suo arrivo è stata celebrata in un clima di gioia condivisa. Poi qualcosa è cambiato e mi sono trovata di colpo a percorrere questo cammino verso la genitorialità da sola, senza supporto di alcuna natura. La paura che all’inizio ho provato per l’assenza di una figura paterna per il bambino e di un complice con il quale intraprendere questo, presto si è trasformata in un forte dispiacere, anche per le modalità che mi sono state riservate. Non per la bufera mediatica nella quale mi sono ritrovata o per le notizie sulla sua vita privata che puntualmente mi arrivavano a mezzo stampa, ma perché Nicolò si stava perdendo tutte le emozioni, le scoperte, quel misto di gioia e spavento, che caratterizzano il periodo della gravidanza. Per questi motivi ho tentato a più riprese di coinvolgerlo senza avere successo, ogni mio tentativo di contatto è stato vano, bloccando i canali social e Whatsapp, io mi sono trovata dinnanzi un forte muro comunicativo ed emotivo”.