La storia d’amore tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea procede a gonfie vele. Dopo settimane di gossip, la conferma arriva tra le storie di Instagram della modella e attrice rumena che lunedì 28 dicembre ha risposto alle domande dei suoi follower. Tra questi si è distinto un fan che le ha chiesto: “Ti posso baciare tutta 25h su 24?”.

Ghenea ha risposto in modo ironico, taggando Zaniolo e girandogli la domanda: “Tu che dici?”. Il calciatore ha poi ricondiviso la storia, aggiungendo due emoji innamorate.

Insomma tra i due è amore vero. Zaniolo, che al momento è fermo dopo la rottura del crociato, sembra aver definitivamente dimenticato la sua storica fidanzata Sara Scaperrotta.

Zaniolo e Sara Scaperrotta non si seguono sui social

Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno smesso di seguirsi su Instagram. Sono anche scomparsi i like che i due si mettevano sotto le (numerose) foto che pubblicavano.

L’ultima crisi di cui i giornali di gossip avevano dato notizia risaliva allo scorso Capodanno. Nicolò e Sara erano partiti per Dubai durante le vacanze di Natale. Ma erano tornati in Italia dopo sole 48 ore per via di una lite.

Ora Zaniolo avrebbe anche cambiato casa. Sarebbe andato a convivere con la propria famiglia. (Fonte: Instagram).