Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea insieme. Il giovane calciatore della Roma si sarebbe lasciato con la fidanzata Sara Scaperrotta. A dare la notizia, in anteprima, Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Parpiglia è uno dei giornalisti di gossip più informati nel panorama di Natale.

Zaniolo è il giovane campione della Roma perseguitato dalla sfortuna. Spesso infortunato, sta provando a recuperare in vista degli Europei. Lei, Madalina Ghenea, è una modella rumena che ha conosciuto la grande fama grazie al Festival di Sanremo e per aver recitato con Paolo Sorrentino.

Zaniolo e Sara Scaperrotta non si seguono sui social

Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno smesso di seguirsi su Instagram. Sono anche scomparsi i like che i due si mettevano sotto le (numerose) foto che pubblicavano. L’ultima crisi di cui i giornali di gossip avevano dato notizia risaliva allo scorso Capodanno. Nicolò e Sara erano partiti per Dubai durante le vacanze di Natale. Ma erano tornati in Italia dopo sole 48 ore per via di una lite.

Ora, scrive Parpiglia, Zaniolo avrebbe anche cambiato casa. Sarebbe andato a convivere con la propria famiglia.

Parpiglia e le foto di Zaniolo con Madalina Ghenea

Parpiglia scrive che la notizia è ufficiale visto che dice di aver “visionato le foto tra i due che si baciano come innamorati pazzi. Lei con un vestito nero e décolleté in bella vista, lui maglia bianca e giacca nera con bottoni; mentre stringe la sua nuova fiamma al collo”. (Fonte Giornalettismo)