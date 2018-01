ROMA – Intervista da Radio Cusano, Nina Moric parla del suo viaggio in Siria e dell’incontro con Assad: “Ci sono troppe fake news. Assad è un grande presidente, è un eroe. E il suo popolo lo ama. La sinistra mi ha criticato, me ne hanno dette di tutti i colori, mi hanno dato della razzista, ma Assad è un grande, l’ho visto con i miei occhi. Ci sono state tante fake news sulla Siria, le armi chimiche non le ha usate lui. Io ho parlato con le persone, con la gente, ho sempre pensato che Assad fosse un bravo presidente, ma in Siria ne ho avuto la dimostrazione. Non è un terrorista, deve essere aiutato. Damasco è veramente povera, anche se è bellissima. La gente vive in una realtà che non possiamo neanche immaginare. Lì ho visto veramente la povertà, qui invece questi ragazzi che sono parcheggiati sulle strade, nelle stazioni, che non scappano dalla guerra e vivono qui in condizioni pietose. Aiutiamo loro e non aiutiamo il popolo siriano? L’umanità dove è finita? Se non possiamo portarli qui, almeno aiutiamoli lì. Dal punto di vista economico sono stati abbandonati a sé stessi”.

Secondo Nina Moric c’è sessismo nei suoi confronti: “Di queste mie esperienze in Italia non si parla, se dico una cavolata sul calcio o su Napoli, che io in realtà amo, apriti cielo. L’informazione italiana è scaduta, è gossippara. Sono stata la prima turista italiana ad andare in Siria dopo 6 anni, se ne è parlato in tutto il mondo meno che in Italia”.