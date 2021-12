Nina Moric contro Belen Rodriguez, che tramite delle storie su Instagram viene accusata di aver tenuto comportamenti scorretti con suo figlio Carlos. A smentire però le parole della modella croata è suo figlio stesso (nato dal suo amore con Fabrizio Corona) attraverso un’altra storia pubblicata su Instagram.

Nina Moric ha scritto un lungo messaggio su Instagram: “Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12… sei madre!” ha affermato la modella croata, taggando proprio Belen.

Ancora la Moric: “L’amore di una madre per un figlio è come nient’altro al mondo. Non conosce legge né pietà. Osa ogni cosa e schiaccia senza pietà tutto ciò che si trova sul suo cammino”.

Cosa è successo tra Carlos Corona e Belen

Le sue accuse avrebbero la seguente spiegazione. Secondo la Moric, suo figlio Carlos avrebbe lamentato degli atteggiamenti decisamente poco corretti avvenuti solo un paio di giorni prima di Natale. In una chat attribuita al figlio e cancellata dopo poche ore, Belen avrebbe cercato di far bere e fumare Carlos, per poi tentare di baciarlo.

La smentita di Carlos

Il 19enne figlio della Moric e di Fabrizio Corona è al centro della discussione che ha avuto origine su Instagram. Sempre stramite il social, il giovane ha voluto dire la sua. In un breve video condiviso sui social, Carlos ha smentito la versione della madre: “Volevo parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni, che sono tutte frutto della sua immaginazione, sono false. In primo luogo io Belen non l’ho mai vista, lei essendo madre non ha fatto nulla di tutto questo e mai si sarebbe permessa. Inoltre le voglio molto bene. E niente, non credete a tutte queste str**zate”.

Le parole di Fabrizio Corona

Se le parole di Carlos sono durissime altrettanto dure sono quelle scritte ancora su Instagram dal padre Fabrizio Corona. Parole che sembrano spazzare i buoni rapporti tra Nina e Fabrizio degli ultimi tempi: “Regalo di Natale di Nina Moric. Ricordatevi cosa aveva fatto un anno fa. La sua cattiveria infinita che prima o poi si fa sentire sempre perché è insita dentro di lei”.