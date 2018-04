ROMA – Nina Moric accusata di aver lasciato Luigi Mario Favoloso per il suo personal trainer. La modella croata risponde su Instagram a chi durante Domenica Live aveva insinuato che dietro la rottura con il concorrente del Grande Fratello ci potesse essere un altro uomo.

Anzi, la Moric ha rincarato la dose parlando di un eventuale tradimento che lei stessa avrebbe subito da parte dell’ormai ex fidanzato durante il reality show.

Questo quanto scritto dalla Moric su Instagram, dove ha postato un frame della puntata “incriminata” di Domenica Live:

Mi rendo conto che più voglio rimanere estranea al GF e alle sue dinamiche perverse, più devono inventarsi argomenti pur di parlare di me. Sono in imbarazzo per la loro piccolezza intellettuale.

Cio’ detto, Il Signor @nathanpersonaltrainer è il mio personal trainer da anni come quello di Luigi Mario Favoloso e le foto ci ritraggono dopo l’allenamento in palestra, in attesa di prendere il taxi. È’ forse peccato prendersi cura di se stessi?

Ciò detto, ogni informazione distorta sul mio rapporto professione con il mio personal trainer verrà perseguita legalmente dal mio avvocato, @solange_marchignoli .