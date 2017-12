ROMA – Nina Moric non vede da tempo il figlio Carlos Corona, avuto dal fotografo Fabrizio Corona, e che è affidato alla nonna paterna. La modella ha rivelato che il figlio, che ora ha 15 anni, ha gravissimi problemi di salute e che si dispera perché non può stargli vicino.

Parlando della sua possibile candidatura con CasaPound, la Moric si è descritta nell’intervista all’Huffington Post come una madre preoccupata e disperata. Carlos infatti è stato affidato alla nonna paterna e la madre può vederlo solo per un’ora e mezza a settimana. La modella ha raccontato:

“Mio figlio mi è stato portato via in base a dicerie secondo cui io facevo uso di stupefacenti o alcol. Ho fatto tanti test, ed è sempre uscito tutto negativo. Però non è cambiato niente. Intanto mio figlio ha dei problemi di salute gravissimi ed io non posso stargli vicino.

Perché?

La mia ex suocera come madre ha fallito. Con Fabrizio Corona ha fatto un disastro. Adesso vuole una nuova chance e sfrutta il potere e le conoscenze che il marito Vittorio Corona gli ha lasciato. Vittorio si vergognerebbe per quello che mi sta facendo. Lui era un grande uomo, un giornalista come pochi che aveva legami con chiunque, dai magistrati ai servizi segreti. Oggi sua moglie sfrutta questi contatti per mettere pressione a chi decide, tutto per un suo capriccio.

E Carlos?

Lui sta sempre peggio, e anche io non sono serena. Spero che Fabrizio esca dal carcere. Anche lui non appoggia ciò che sua madre sta facendo a nostro figlio.

Ogni quanto lo vede?

Una volta a settimana per un’ora e mezza, massimo due. Ho fatto un conto delle ore: negli ultimi due anni ho visto mio figlio per otto giorni”.