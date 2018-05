ROMA – Intervistata dal settimanale “Chi”, Nina Moric si è lanciata in un lungo e disperato appello:

“Mio figlio Carlos Maria non sta bene, ha bisogno di sua madre, da quando ci hanno separati, sono passati ormai tre anni, Carlos ha chiuso con l’affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più”.

Nina Moric spera che i giudici rivedano il provvedimento che nell’aprile del 2015 collocò il figlio presso la nonna paterna. “L’atrocità di quello che mi stanno facendo non ha limiti – dice Nina Moric a “Chi” – e io non smetterò mai di combattere per mio figlio perché sono sua madre e lo amo più della mia vita, voglio solo che torni a casa sua. Questo massacro deve finire, c’è un bambino che soffre per colpa di un sistema che ha fatto i calcoli sbagliati. Non porto rancore verso Gabriella Corona, ma come fa una madre a fare la guerra a un’altra madre? Se fosse stato vivo il padre di Fabrizio, Vittorio Corona, si sarebbe vergognato di quello che mi stanno facendo, lui era un grande uomo. Persino Fabrizio ha detto: ‘Lasciate Carlos a Nina, è una buona madre’. Mi conosce e ritiene che nostro figlio debba tornare da me”.

Nina Moric intanto si è lasciata con Luigi Favoloso:

“Non ero d’accordo che andasse al Grande Fratello. Se dici d’amare una donna non la lasci sola in un momento come questo, ma esiste il libero arbitrio. Non andrò in tv per nessuna cifra, questa volta mi tiro fuori. Esiste una cosa che si chiama dignità e che viene prima di tutto. Favoloso ha scelto di fare il Gf anziché stare di fianco a me, non avevo bisogno di una persona che sceglie il Gf in luogo della sofferenza. Io faccio la mia vita, lotto per mio figlio, lavoro: quando mi riportano quello che fa nella Casa è lo spunto per capire chi sia veramente questa persona. Quindi in bocca al lupo”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play