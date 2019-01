ROMA – E’ finita tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso? Della loro crisi, in realtà, si mormora già da diverso tempo. Le continue frecciatine su Instagram e il fatto che i due non si mostrino più insieme, inoltre, sono tutti elementi che non hanno fatto altro che alimentare il gossip sul loro conto.

L’ultimo segnale che confermerebbe questa versione è il messaggio pubblicato da Nina Moric sulle Instagram stories lunedì sera.

“Chiunque abbia rimosso il 29 e il 30 febbraio lo pregherei di rimuovere anche il 14 (San Valentino, ndr). Grazie in anticipo e cordiali saluti”. Queste le parole pubblicate da Nina Moric sul suo profilo Instagram. È solo arrabbiata per aver visto le foto del suo fidanzato (o forse ormai ex) in giro con diverse donne ultimamente o, a questo punto, si ritiene ufficialmente single?

Intanto, proprio nelle ultime ore, Luigi Favoloso è stato avvistato in compagnia di Ginevra Lambruschi, e c’è già chi sarebbe pronto a scommettere su un flirt tra i due.

Il nome della modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne appare spesso associato a quello di altri personaggi pubblici. Ultimamente, infatti, nell’ampio mondo del gossip, Ginevra pare avesse avuto un flirt con Stash dei The Kolors e anche con Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki, il cantante di Amici di Maria De Filippi. L’appena citata relazione, però, non ha mai avuto conferme da parte dei diretti interessati.

La storia d’amore data per certa che vede come protagonista la ragazza è quella avuta con Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura.