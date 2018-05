Nina Moric torna da Luigi Favoloso? Su Instagram: "Ho giurato di..."

ROMA – Nina Moric [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], dopo il faccia a faccia con Luigi Favoloso nella casa del Grande Fratello, scrive un post misterioso su Instagram:

“Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato”.