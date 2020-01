ROMA – Si fanno sempre più pesanti i retroscena sulla fuga di Luigi Favoloso. Nina Moric ha mostrato i lividi nelle Stories di Instagram e pubblicato i messaggi durissimi che le avrebbe mandato il suo ex. La modella ha reagito così all’intervista rilasciata da Favoloso a Live Non è la d’Urso. L’imprenditore, che era scomparso da quasi un mese, ha deciso di fare ritorno in Italia e di rispondere alle accuse mosse dalla Moric.

Nina Moric aveva accusato, durante l’ospitata a Domenica Live, l’ex compagno di essere stato violento nei suoi confronti e in quelli di Carlos, il figlio nato dalla relazione con Fabrizio Corona. Favoloso si è difeso, affermando di aver protetto la compagna da sé stessa, finendo per farsi male. Una spiegazione che ha fatto infuriare la Moric che su Instagram ha attaccato il suo ex, pubblicando le foto che dimostrerebbero le violenze.

“Sì, mi ha protetto da me stessa – ha scritto Nina Moric – dandomi calci, pugni e tanto altro. Tanto la denuncia contiene prove schiaccianti. Ho rischiato di ucciderti. E forse potrei riprovarci ancora”. In un altro messaggio la Moric ha accennato all’aggressione in cui sarebbe rimasto coinvolto anche Carlos: “Meno male che mi ero buttata addosso a lui per proteggerlo, ma gli hai lasciato il segno sulla fronte”.

La modella ha poi postato delle foto, mostrando dei messaggi piuttosto duri scritti da Luigi Favoloso. “Avevo avuto un’idea – si legge negli screenshot -. Fingermi morto, cambiare identità e faccia, ma non per uccidere il dittatore cattivo. Per averti di nuovo, per farti innamorare di un persona nuova. Mi sembrava la cosa giusta da fare, avevo addirittura già trovato il passaporto e un medico che mi rifacesse alcune cose per essere diverso. Poi è arrivata la tua freddezza – continua il testo del messaggio -. Questi modi di fare che mi hanno fatto capire che non c’è amore tra noi. E che quindi avrei rischiato di non riuscirci. Lo avrei fatto per ripartire da 0. Perché in fondo il mio sogno è cancellare il brutto e avere un’altra opportunità. Poi quella freddezza mi ha fatto capire che forse morire davvero per dimostrarti i miei sentimenti sarebbe la cosa giusta da fare”. (fonte INSTAGRAM)