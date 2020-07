Nina Moric fa pace con Belen Rodriguez: “E’ molto delusa”

Nina Moric fa pace con Belen Rodriguez e poi conferma: “Ha il suo calvario. E’ molto delusa”.

Intervistata dal settimanale Nuovo, Nina Moric ha detto di aver rincontrato Belen durante una cena e di averla abbracciata:

“Ognuno soffre in silenzio.

Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica.

Anche Belen ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini. È una ragazza in gamba.

Le auguro ogni bene, che Dio la benedica”.

Belen e l’intervista al settimanale Chi

“Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere.

Magari se non fossi Belen avrei già tre figli.

“De Martino? Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa.

Non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore.

Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio.

Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto scema in fronte”. (Fonte: Nuovo, Chi).