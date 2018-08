ROMA – Nino Frassica è pronto a convolare a nozze con la compagna Barbara Exignotis. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ad annunciarlo è proprio il futuro sposo: “Sono contentissimo”, ammette in un’intervista rilasciata al settimanale ‘TV Sorrisi e Canzoni’.

Ora manca solo la data precisa, per via degli impegni professionali dell’attore: “Non abbiamo ancora deciso perché devo capire quando partono le riprese della nuova fiction di cui sarò protagonista”, spiega. Di certo c’è che la cerimonia sarà celebrata in forma riservata: “Ci sposeremo in Sicilia, solo con i familiari, e sono contentissimo”.

Quello di Nino e Barbara è un legame che dura ormai da 10 anni. Il primo incontro è avvenuto dietro le quinte dello spettacolo teatrale “Il lupo” e da allora i due non si sono più separati. 67 anni lui, 43 lei. Per entrambi si tratta di seconde nozze. Il protagonista di “Don Matteo”, infatti, è stato sposato dal 1985 al 1993 con Daniela Conti. Barbara, invece, ha avuto da un precedente legame una figlia che oggi ha 18 anni.

Barbara Exignotis in passato ha avuto una breve esperienza nelle vesti di stella del cinema a luci rosse: tra il 1997 e il 2004, infatti, lavorava con lo pseudonimo di Blondie, ma ora – dopo un breve ritorno di fiamma nel 2008 nella pellicola “Belle di notte” – ha abbandonato l’ambito per dedicarsi al teatro.