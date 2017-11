ROMA – “Se ho sofferto più per il caso Berlusconi o per il divorzio? Due cose diverse: ieri una ragazzina di 18 anni attaccata sulla base nel nulla, oggi una donna di 26 più matura. Ma questo periodo è stato più difficile: in passato ero solo io che venivo massacrata. Adesso sono una mamma, ho sofferto molto al pensiero di poter provocare dolore ai miei bambini; è stata una tragedia. Ho perso anche cinque chili”. Noemi Letizia, la prima papi girl, parla in una intervista a Diva e Donna della separazione burrascosa dal marito Vittorio Romano, padre dei suoi due figli, del nuovo fidanzato, l’avvocato Carlo D’Orta, e di Berlusconi.

“Ultimamente non ho avuto tempo di sentire Berlusconi ma mio padre sì. Loro si sentono spesso. Silvio è un caro amico di famiglia, gli voglio sempre un gran bene. La politica non la seguo, ma mi farebbe piacere per il presidente che si realizzasse tutto ciò che desidera”.

Della sua nuova relazione dice: “Carlo è una persona d’oro e un bel ragazzo: fra noi è una cosa seria. Non avevo intenzione di trovare un altro uomo, ma lui è così interessante che mi sono ricreduta”. E non esclude di partecipare in futuro ad un reality show. “L’Isola dei Famosi? Per ora non c’è alcuna proposta” ma “se mi arrivasse ci penserei”.