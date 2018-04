OSLO – Si chiama Julianne Snekkestad ed è la modella di Playboy che ha fatto perdere la tsta al principe norvegese Marius Borg Høiby.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Non è una insolita combinazione: dopo l’erede al trono di Svezia, Carl Philip, che ha sposato l’ex modella erotica Sofia, anche il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit si è scelto una fidanzata “scandalosa”.

Il nuovo amore, neanche a dirlo, è finito al centro del gossip e i tabloid di Norvegia sono corsi alle stampe con le foto bollenti della bella Juliane. Secondo indiscrezioni il principe e la modella sarebbero già andati a convivere a Londra.

La famiglia reale però non ha preso bene la faccenda. “Conosciamo Juliane come una ragazza abile e laboriosa: non merita questo tipo di pubblicità”, hanno fatto sapere confermando di fatto la relazione ma criticando i toni scandalistici della stampa.

Marius, che è nato da una precedente relazione della principessa ereditaria Mette-Marit, ha infatti deciso da tempo di non avere alcun incarico pubblico e preferisce stare alla larga dai riflettori. Anche per questo la famiglia reale non ha gradito la fuga di notizie.