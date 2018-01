SIENA – Novello Novelli, noto comico toscano, è morto il 10 gennaio a Poggibonsi, vicino Siena, dove da anni si era ritirato. A piangere la sua morte anche Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, che ne hanno dato notizia sui social network. Un comportamento che Grazia Novelli, la figlia del comico, non ha affatto apprezzato: “Piangete per lui ma da 10 anni non vi facevate più sentire”.

Le parole di Grazia, scrive Libero quotidiano, sono davvero gelide. Novelli si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia che l’aveva portato fuori dalle scene, anche per mantenere al più possibile la sua privacy. La figlia ora accusa il comico Pieraccioni e il conduttore Conti di aver divulgato una notizia che la famiglia voleva mantenere riservata e soprattutto di essersi spacciati per amici, loro che da anni non si facevano più sentire: