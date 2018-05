ROMA – Tra i grandi assenti il prossimo 19 maggio alle nozze reali di Harry e Meghan Markle ci sarà anche la cugina del principe, la modella di 22 anni lady Amelia Windsor. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Rumors vogliono che la giovane acclamata come “la reale più bella di sempre” non sia stata invitata per “non urtare” la sposa.

Oltre alla bella cugina, tra gli invitati non ci sarà nemmeno la sorella di Amelia, Marina, e Chelsy Davy, storica ex fidanzata di Harry e sua grande amica. Anche dietro questo invito mancato, pare ci sia la sensibilità di Meghan. Una fonte ha rivelato al Daily Mail:

“Amelia si è creata un nome da sola posando come modella e grazie ai suoi post su Instagram. Forse Harry voleva semplicemente ridurre il numero di invitati della sua famiglia o forse non voleva nessuno che potesse urtare la sposa”.

Ma chi è Amelia Windsor? Tra una fashion week e l’altra, la bellezza reale acqua e sapone, dal look eccentrico e l’aria sbarazzina, sta facendo parlare di sé, come scrive il Fatto quotidiano: