Odette Delacroix: ”Vi racconto il lato oscuro dei film a luci rosse”

ROMA – La pornostar Odette Delacroix ha parlato della recente scomparsa di alcune sue colleghe e amiche. Olivia Nova, 20 anni, è stata trovata morta domenica scorsa, poco dopo la scomparsa di August Ames (23 anni) Yuri Luv (31) e Shyla Stylez (35) in appena due mesi.

“August – racconta Odette – aveva sofferto di depressione proprio come me e avevamo provato diverse forme di cura insieme. Anche Yuri era stupenda ma si lamentava di quelle più giovani che le rubavano i ruoli, aveva appena fatto una festa a casa sua insieme a molte persone, il giorno dopo è morta. Era così giovane e aveva iniziato la sua carriera da poco. Penso avesse un’enorme pressione sulle spalle: il porno può essere difficile come primo lavoro”.

Anche Odette soffre di depressione e rivela come il bullismo – sia online sia nella realtà – è un problema enorme nell’industria e potrebbe essere la causa di tutte e quattro le morti recenti.

“Quando ho iniziato nel porno andavano di più le formose, ma dal 2010 l’ossessione si è concentrata tutta nel trovare delle piccole Lolita. Dopo aver perso diversi chili in qualche mese, ho lavorato come mai avevo fatto in vita mia, tanto da riuscire a comprare una casa alla mia famiglia e una bella macchina a me”.

“Nessuno mi ha mai chiesto se stessi bene, mi sembrava di essere una paziente malata di cancro ma quella era la tendenza, e quello volevano”. Anche la competizione tra le attrici è intensa e Odette crede che “in questi giorni sia più facile ottenere un ruolo nei film di Hollywood che nel mondo del porno. Questa competizione significa che le ragazze sono costrette a girare scene che magari preferirebbero non fare, per il solo fatto che sono rimpiazzabili”.

Oggi Odette ha una sua casa di produzione (che si occupa di film fetish) e dice che per lei ora è più facile, ma spera che parlando del problema della depressione nel mondo del porno, altre persone siano incoraggiate ad aprirsi e a chiedere aiuto: “Non so se sia più il porno a deprimere le persone o le persone depresse a essere attirate dal porno! In ogni caso a me mi ha aiutato a stare meglio ma siamo tutti diversi e questo clima non sta certo aiutando le persone”.