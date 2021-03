Diletta Leotta ha una rivale in più: si tratta della giornalista Olga Kalenchuk che sta spopolando sui social. La madrina dello Shakhtar Donetsk però, lascia il palcoscenico dell’Europa League dopo l’eliminazione da parte della Roma.

Lunghi capelli biondi, occhi chiari, Olga è una star nel suo paese di origine: con quasi 100mila followers su Instagram, cresciuti a dismisura nelle ultime settimane, si candida ad essere una delle presentatrici sportive più amate dai tifosi di tutto il mondo, che sui social hanno subito mostrato di apprezzare la professionalità della giovane ragazza, sorella del del centrocampista del Vicebsk, Maksim Kalenchuk.

Olga Kalenchuk e la promessa se lo Shakhtar eliminava la Roma

Nell’andata della gara di Europa League tra Roma e Shakhtar, gli occhi erano tutti per lei anche perché in campo non c’è stata partita (3-0 per i giallorossi).

E così, poche ore prima della partita di ritorno tra Shakhtar e Roma, vinta ancora dai giallorossi, il sito Itasportpress l’ha intervistata chiedendole se, nel caso gli ucraini avrebbero ribaltato lo 0-3 dell’andata, avrebbe postato un video sexy sui social. Olga, con una risposta elegante, ha chiosato: “Se lo Shakhtar batte la Roma 4-0, sarò semplicemente la più felice di tutti. Non farò un video sexy, ma pubblicherò volentieri una bellissima fotografia che vi piacerà…”. Sarà per il prossimo anno.