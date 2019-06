Olivia Culpo è la donna più bella del mondo secondo Maxim

ROMA – Olivia Culpo è la donna più bella del mondo. La modella è in cima al podio nellʼannuale classifica della rivista “Maxim”. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per scoprire perché. Olivia, 27enne americana, è in testa alla classifica di Maxim delle 100 donne più belle del mondo, posizione che in passato hanno occupato bellezze del calibro di Kate Upton, Hailey Baldwin e Stella Maxwell. “E’ una cosa che sognavo sin da quando ero piccola”, ha detto la modella alla rivista.

La Culpo, che ha posato per la Sports Illustrated Swimsuit Issue, ha studiato all’Università di Boston prima di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Da quando si è aggiudicata il titolo di Miss Universo nel 2012, ha dato il via a una carriera nella moda, intrattenimento e design. (fonte MAXIM)