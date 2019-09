Olivia Paladino, vacanze a Ponza con la figlia: non vuole allontanarsi troppo da Conte?

PONZA (LATINA) – Mentre il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è impegnato per cercare di formare un nuovo governo, questa volta con Movimento 5 stelle e Pd, la sua compagna, Olivia Paladino, non si allontana troppo da Roma e per le vacanze con la figlia sceglie l’isola di Ponza, in provincia di Latina.

Olivia Paladino, 38 anni, è figlia di Cesare Paladino, proprietario del Grand Hotel Plaza di Roma, e dell’attrice svedese Ewa Aulin. Ha trascorso gran parte dell’estate nella casa di famiglia vicino a Roma e poi ha regalato una settimana di vacanza alla figlia Eva a Ponza, proprio per non stare troppo lontana dal compagno.