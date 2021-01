Oriana Sabatini, la fidanzata del calciatore della Juventus Paulo Dybala, confessa di essere bisessuale. La bellissima showgirl argentina è intervenuta su Instagram rispondendo alle domande del gioco vero o falso. Un fan le ha chiesto senza tanti giri di parole: “Sei bisessuale?”. La risposta di Oriana è stata: “Vero? Se proprio devo mettermi un’etichetta, credo di sì”.

“Non c’è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia”, aveva spiegato in passato Oriana Sabatini. Chissà come la prenderà ora Paulo Dybala…

Oriana Sabatini, chi è la fidanzata di Paulo Dybala

Oriana Sabatini, la bellissima fidanzata del calciatore Paulo Dybala, è originaria di Buenos Aires. La showgirl e modella argentina, è diventata famosa al grande pubblico grazie ai ruoli in alcune telenovelas ma anche come cantante grazie alla sua bella voce.

Poi abbiamo imparato a conoscerla anche in Italia per la sua storia d’amore con l’attaccante della Juventus che dura dal 2018. Attivissima su Instagram, Oriana ha stupito i suoi fan con questa rivelazione sul suo orientamento sessuale.

Oriana Sabatini racconta come ha conosciuto Dybala

La frequentazione con Paulo Dybala risale a metà del 2017 e tutto è iniziato con un semplice messaggio su Whatsapp. Oriana ha raccontato in un’intervista alla rivista argentina Gente di aver ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto: “Vorrei invitarti fuori. E chi è questo??”. “E come faccio a sapere che sei davvero tu?”. Dybala ha risposto: “Se vuoi, ti chiamo”. Oriana: “Mandami un messaggio vocale. Cerco su YouTube una tua intervista e controllo”. Da lì è nata la loro storia.