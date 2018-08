ROMA – Orietta Berti contro Anna Tatangelo e Marcella Bella. La cantante emiliana in una intervista ha attaccato duramente la collega [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con la quale aveva collaborato in Ora o mai più, il programma canoro condotto da Amadeus e andato in onda a giugno e luglio.

In occasione del Made in Parco Nord di Bologna, Orietta Berti è stata intervistata da Matteo Giorgi e ha detto: “La più antipatica è stata Marcella Bella, proprio antipatica. Voleva colpire me e la Valeria Rossi. Ad una cantante che vuole riemergere dopo 10 anni le vai a dire “Non sai cantare, canti come una bambina, sei tutta stonata, sei tutta calante”. Ma lei non si sentiva com’era?’. E io le ho detto “Tu sei una vipera”. Hanno tagliato tutto, ha chiesto di tagliarlo, le ho detto “Vuoi fare la maestrina ma c’è solo De Amicis come maestro”. Mi hanno chiesto se lo farò ancora. Staremo a vedere”.

Ma non è finita qui. Perché Orietta, ospite fissa di Che tempo che fa, ne ha avute anche per Anna Tatangelo, che l’ha battuta alla finale di Celebrity Masterchef: “Se dovessi rifarlo non farei più piatti cotti ma mi faccio furba come la Tatangelo, li faccio semicrudi”, ha detto la cantante.