ROMA – Era il 2014 quando Adriano Celentano confessò di avere avuto una relazione clandestina con Ornella Muti. La stampa si scatenò e la stessa Ornella confermò il flirt, aggiungendo in un’intervista al Fatto Quotidiano: “Io non so quello che posso dire di Adriano e ho paura di ciò che vorrei dire davvero“. Oggi però, a distanza di anni e poche ore dopo gli 80 anni del Molleggiato, in un’intervista al Corriere della Sera, Ornella ha trovato le parole per commentare quella vicenda.

La domanda: “Adriano Celentano che rivela a distanza di trent’anni che foste amanti, è qualcosa che ha vissuto come una forma di violenza?”. Chiarissima la risposta: “Non violenza, ma peggio, no peggio no… Scriva che trovo grave questa presuntuosità maschile. Se lo decidono loro, devi stare zitta. Se lo decidono loro, possono raccontarlo”, conclude la Muti.