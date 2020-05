ROMA – Una foto postata su Instagram da Naike Rivelli mostra sua mamma Ornella Muti, senza veli a 65 anni.

La foto è stata scattata e pubblicata su Instagram e ritrae la Muti che fa stretching in casa.

L’attrice sfoggia un fisico perfetto considerando anche il fatto che la Muti, lo scorso 9 marzo ha compiuto 65 anni.

Per questa ragione, la foto ha raccolto migliaia di commenti e di like. Nel post, la Rivelli viene spessissimo criticata per i suoi post.

“Spesso vengo criticata per i miei post. Vengono fatti dei giudizi pesanti sulla mia persona, mi vengono fatte morali, mi vengono dati insegnamenti, insulti e commenti di ogni genere. Ora, faccio una domanda a tutti voi che mi sta molto a cuore.. com’è possibile che un cu*o, anche se davvero spettacolare, e anche se di Ornella Muti possa ricevere più Like e visualizzazioni di un post di un bimbo che muore di fame? Forse perché del bimbo non frega molto a nessuno”.

“Mettere un like è inutile.. mentre sul cu*o, il like è come un Must! Poi sono io quella superficiale… Bisogna dedurre che alla fine dei conti è sempre un pelo di fic.. scusa, un culo scoperto, ciò che piace più di ogni altra cosa. Quella sulla quale vale davvero mettere sempre un bel 👍🏼”.

In un’intervista a Verissimo dell’aprile 2017, Ornella Muti ha spiegato il motivo per cui le piace apparire spesso senza veli.

“Lei è [Naike Rivelli ndr] libera con il nudo perché anch’io ero un po’ così. All’estero il nudo è ok, mia madre dormiva nuda”.

La Rivelli, anch’essa presente nell’intervista ha aggiunto:

“Fino a 15 anni esisteva solo mia madre per me, ero innamorata persa di lei. Fino a 10 anni fa non mi sentivo figa, lei era talmente bella che il paragone non c’era proprio. Ho iniziato ad avere problemi gravi a 15 anni con la magrezza, poi li ho superati” (fonte: Instagram, FanPage).