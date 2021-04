Giannina Maradona e Osvaldo, la nuova coppia esce allo scoperto e pubblica una foto insieme scattata a Pasqua.

Tutto inizia dopo la fine della burrascosa relazione tra Osvaldo e Jimena. Quest’ultima trova in Giannina Maradona un’amica e confidente che poi si “trasformerà” nella nuova compagna del suo ex.

Jimena, dopo la rottura con Osvaldo, piange e si sfoga con quella che crede un’amica e racconta del legame ormai logoro tra lei e l’ex calciatore di Inter e Roma, padre di Morrison, il figlio della ex coppia.

Osvaldo tesserato per il Boca Juniors: Giannina e Jimena diventano amiche

Le due iniziano a frequentarsi non appena Osvaldo viene tesserato per il Boca Juniors. I calciatore e Jimena trovano casa nello stesso quartiere di Giannina.

Le due vengono presentate da Dalma, la sorella di Giannina e primogenita di Maradona e di Claudia Villafañe.

Tra il calciatore e la figlia dell’ex Pibe de oro nasce una relazione d’amore segreta. Nel frattempo, l’ex di Roma e Inter decidere di smettere di giocare e si dedica alla carriera di cantante rock con la sua band.

Jimena e Osvaldo, intanto nel 2016 si separano definitivamente dopo che lui già da circa un anno si è avvicinato clandestinamente a Giannina.

A portare alla luce la loro relazione nel 2019 è Rocío Oliva, l’ex fidanzata del Pibe de oro.

Jimena confessa in tv la relazione dell’ex compagno

L’ex di Osvaldo, a questo punto dichiara in tv di voler “parlare con Giannina” per chiederle “di spiegarmi cosa è successo davvero”.

Jimena replica in questo modo anche dopo avere avvistato l’ex compagno in atteggiamenti tutt’altro che amicali su una pista da bowling assieme a quella che lei credeva una sua amica.

“È uscita con il tuo ex marito?”, le chiederà la conduttrice durante l’intervista televisiva. Jimena risponderà: “È successo qualcosa che non mi ha fatto sentire a mio agio e adesso non abbiamo più alcun rapporto”.

A febbraio scorso infine, l’annuncio della storia d’amore tra Osvaldo e Giannina. Ed ora è la stessa Giannina a pubblicare una story di Instagram nella quale si mostra assieme al compagno.

La foto è stata scattata nel lungo week-end di Pasqua: assieme a loro c’è anche il figlio, Benjamin, di 12 anni che la donna ha avuto dalla relazione con Sergio el Kun Agüero.