Pago e Serena Enardu: “La nostra storia è finita. Ecco perché”

ROMA – La storia tra Pago e Serena Enardu è finita per sempre.

Entrambi a “Chi” confessano di voler chiudere definitivamente una “storia malata” come la definisce Serena,

“E’ successo qualcosa di troppo grave, non potrò più avere fiducia in lei”, mette in chiaro Pago.

L’annuncio della rottura è stato un fulmine a ciel sereno.

Qualcuno ha ipotizzato che potesse c’entrare l’ex moglie di Pago, Miriana Trevisan.

Ma da quanto dichiara Serena pare che il problema sia la mancanza di fiducia da parte di Pago: “Non permetterò più di amarmi senza provare fiducia nei miei confronti. Si ama e si sta insieme per farsi del bene a vicenda, non del male”.

“Cosa è successo? Io sono una persona trasparente non ho mai nascosto nulla, nel bene e nel male”, ha raccontato. “Non pagherò a vita i miei sbagli e non starò male per sempre. Sarò egoista ma devo salvarmi. Voglio mettere un punto definitivo su me e Pago. Basta, questa volta per sempre, non voglio più saperne niente. In bocca al lupo Pago, ma è chiusa qui”.

“Non potrò più aver fiducia in lei – dice invece Pago -E’ successo qualcosa di troppo grave. Mi sono trovato di nuovo vagabondo d’amore, senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così, saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”. (Fonte: settimanale Chi).