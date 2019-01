DENVER (STATI UNITI) – Bella e brava. Paige Spiranac, americana di 25 anni, è considerata la golfista più bella del mondo. Ma non è solamente avvenente, infatti nella sua bacheca di professionista vanta già la conquista di un titolo. La Spiranac ha trionfato nel Scottsdale’s Orange Tree Country Club. Paige gioca a golf ma nel tempo libero ama tenersi in forma con la palestra. La Spiranac ama i social network ed è una delle atlete americane più seguite su Instagram dove i suoi video, le sue foto e le sue storie raccolgono milioni di like.

Gli aggiornamenti Instagram di Paige Spiranac

