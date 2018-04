ROMA – Paola Barale, intervistata da Cristina Parodi per “Domenica In”, confessa: “Io e Raz Degan non ci parliamo più”. Poi spiega:

“Va a periodi…è stato talmente un rapporto forte, importante, che sì siamo amici, ci vogliamo bene, ci rispettiamo, abbiamo due vite separate felici, però non sempre. Anche adesso quando ci vediamo ci sono dei momenti in cui non abbiamo ancora raggiunto questo equilibrio. In questo momento non ci parliamo”.

Paola Barale ha parlato anche delle mancate nozze con Raz: “Non l’ho mai sposato perché credo che non avesse tanta voglia. Non era un desiderio primario, avevamo un’intesa meravigliosa, facevamo tante cose, ci sentivamo appagati, io mi sarei forse pure sposata…Ma sono felice per come sono andate le cose. Se ci fossimo sposati forse ci saremmo lasciati anche prima”.

E proprio sulla fine del matrimonio con l’opinionista di “Uomini e Donne”, Gianni Sperti, ha voluto mettere le cose in chiaro: “Il rapporto con Gianni era già finito, ma non si sapeva. Io sono una donna fedele, nessuno lo crederà, ma io sono una donna super fedele”.