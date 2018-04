ROMA – Paola Barale si confessa a Cristina Parodi a Domenica In e parla del suo rapporto con Raz Degan, l’ex con cui ha un’amicizia molto particolare.

La valletta portata al successo da Mike Bongiorno con la sua Ruota della fortuna ha rivelato a Cristina Parodi che lei e Raz Degan in questo momento non si parlano. “Va a periodi, ha spiegato. E’ stato talmente un rapporto forte, importante, che sì, siamo amici, ci vogliamo bene, ci rispettiamo, abbiamo due vite separate felici, però non sempre… ci sono dei momenti in cui non abbiamo ancora raggiunto questo equilibrio. In questo momento non ci parliamo”.

Paola Barale conobbe Raz nel 2002, un anno dopo la fine del suo matrimonio con Gianni Sperti, storica spalla di Bongiorno: “Raz non fu la causa della fine del mio matrimonio. Il rapporto con Gianni era già finito, ma non si sapeva, ha chiarito Barale. Io sono una donna fedele, nessuno lo crederà, però sono una super fedele”.

Con Degan, invece, non si è arrivati al matrimonio, e su questo Paola Barale è stata lapidaria: