ROMA – Nuovo amore per Paola Barale. La ex showgirl lo ha annunciato in un’intervista concessa al settimanale di gossip Chi, a cui Paola ha raccontato le tante novità nella sua vita professionale e sentimentale.

La showgirl è tornata a parlare anche della sua relazione, finita da diverso tempo, con Raz Degan. Dopo il riavvicinamento avvenuto durante la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, i rapporti tra i due sono molto buoni, ma, ha spiegato lei stessa, la storia d’amore è finita da tempo:

“La gente ha sognato il nostro incontro ed è un bene, c’è voglia di amore e l’amore muove tutto. Ma tra noi è finita da tempo. Ci sarà un motivo se noi non stiamo più insieme? Ci sentiamo, certo. Ma tutto qui”,

ha confidato Paola Barale, prima di ammettere che non le manca niente, “neanche l’amore”: “Natale l’ho passato con i miei, Capodanno invece in dolce compagnia”, ha rivelato. Ma non ci sono figli in arrivo: “Oggi è un argomento chiuso. Forse avrei dovuto pensarci prima. Ma non l’ho coltivato come desiderio. Non ho rimpianti. Oggi dico no in modo fermo e deciso, ma in questa vita di passaggio non si può davvero calcolare nulla”.

Per quanto riguarda poi la vita professionale, l’ex valletta di Mike Bongiorno ha detto di essere pronta a tornare in tv solo con un bel progetto. Nel frattempo gira il mondo nella nuova veste di “travel influencer”, raccontando i viaggi sui social ai fan che la seguono numerosi.