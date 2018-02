Paola Di Benedetto, l’ex: “Prima di partire voleva dei figli da me e ora con Francesco Monte…”

ROMA – Matteo Gentili, calciatore e ormai ex fidanzato di Paola Di Benedetto è furioso per la complicità che si è creata nel reality tra l’ex Madre Natura e Francesco Monte.

La loro storia durava da 4 anni e nell’ultimo periodo c’era stata una crisi, ma mai una effettiva rottura, arrivata però con l’avvicinamento a Monte da parte della Di Benedetto. “Paola non ti riconosco più. Non sei la stessa ragazza che poco prima di partire diceva che io ero l’uomo della sua vita, quello con cui avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli. Francesco Monte è bellissimo e capisco che possa colpire. Ma come hai potuto buttarti subito tra le sue braccia? Non hai pensato alle conseguenze?”.

E ancora: “Mi hai detto che, al tuo ritorno, ci saremmo rivisti e avremmo capito che cosa fare di noi, della nostra storia. Ero pronto a sostenerti e ad aspettarti. Avresti almeno potuto aspettare un po’ di tempo, aspettare di conoscere meglio Monte prima di cadere ai suoi piedi. Perché per lui, per un uomo che conosci appena, non hai esitato a sacrificare un grande amore”.