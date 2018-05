ROMA – La love story tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte nata sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi sarebbe già finita. A lanciare l’indiscrezione è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a Domenica Live che spiega come l’ex madre natura non provi un sentimento forte quanto quello di Francesco e abbia deciso di lasciarlo.

I due interessati non hanno né confermato, né smentito la fine della loro relazione, che per Alessi sarebbe invece ormai un ricordo. “I due sarebbero nuovamente in piazza”, ha detto il giornalista ai microfoni di Barbara D’Urso, sottolineando che lei lo ha lasciato: “Ora sono entrambi single”.

La D’Urso è rimasta senza parole per lo scoop e già si domanda se sia il caso di informare o meno Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola e ora concorrente del Grande Fratello. Intanto per Francesco, dopo l’ennesima delusione d’amore, non resta che percorrere la strada del silenzio.

